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İçişleri Bakanlığı, Van’da “Eren Kış-12 Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41 operasyonel tim) görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı, Van’da “Eren Kış-12 Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41 operasyonel tim) görev alıyor.
Asayiş 08.12.2021, 09:57
İçişleri Bakanlığı, Van’da “Eren Kış-12 Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41 operasyonel tim) görev alıyor.