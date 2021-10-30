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İçişleri Bakanlığı: "Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
İçişleri Bakanlığı: "Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
Asayiş 30.10.2021, 10:21
İçişleri Bakanlığı: "Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"