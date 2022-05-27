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İçişleri Bakanlığı: "Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

İçişleri Bakanlığı: "Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Asayiş 27.05.2022, 10:04
İçişleri Bakanlığı: "Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

İçişleri Bakanlığı: "Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

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