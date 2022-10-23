İçişleri Bakanlığı: “Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim’de DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren aralarında 1’i suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye’nin Şam Maddava bölgesi sözde Örgüt Şer-i Emiri “Abu Mushap” kod adlı teröristin yardımcısı, 2’si lojistik sorumlusu ve 1’i mali işler sorumlusunun da olduğu toplam 9 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.”