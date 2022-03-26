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ANTGİAD Başkanı Sert: "Yaşanan sıkıntılar yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabilir"
İçişleri Bakanlığı: "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19’a yükselmiş oldu."
İçişleri Bakanlığı: "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19’a yükselmiş oldu."
Asayiş 26.03.2022, 10:19
İçişleri Bakanlığı: "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19’a yükselmiş oldu."