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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.”
Asayiş 03.06.2022, 11:30
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.”