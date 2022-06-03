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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.”

Asayiş 03.06.2022, 11:30
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.”

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