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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.”
Asayiş 04.02.2022, 10:52
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.”