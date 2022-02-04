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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “ Ocak ayındaki operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

İçişleri Bakanlık Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Asayiş 04.02.2022, 12:39
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “ Ocak ayındaki operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

İçişleri Bakanlık Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanlık Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın göçmenlere yönelik sergilediği tavrın insanlık dışı olduğunu belirten Çataklı, “Bildiğiniz gibi Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 19 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Elbette ki bu hadise, göç meselesi ile ilgili dünyanın takındığı tavrın sonucudur. Yunanistan’ın bu insanlık dışı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden davranışı ilk değildir. Yunanistan ve ortağı Frontex’in işlediği bu insanlık suçuna Avrupa Birliği de tüm uyarılarımıza rağmen sessiz kalmak ve müdahale etmemek suretiyle ortak olmuştur. Yaşanan bu elim olaydan çok derin bir üzüntü duyduğumuzu ifade ediyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 295 kişi tutuklandı”

Ocak ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Çataklı, “İçinde olduğumuz 2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ocak ayında toplam 5 terör eylemi engellenmiştir”

Operasyonlar neticesinde bir çok mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Çataklı, “Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde ocak ayında; 21 sığınak /barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 32 silah, 7 adet mayın/EYP, 5 adet el bombası, 52 kg patlayıcı madde, 2 bin 541 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı ocak ayında toplam 5 terör eylemi engellenmiştir” şeklinde konuştu.

“Uyuşturucu suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 627 kişi tutuklanmıştır”

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Çataklı, “Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 2 ton 228 kg esrar, 83 kg skunk, 793 kg eroin, 6 kg kokain, 71 kg sentetik kannabinoid, 208 kg metamfetamin, 33 bin 781 adet extacy, 252 bin 236 adet captagon, burada geçen aya göre yüzde bin 553 artış yakaladığımızı ayrıca belirtmek isterim. 197 bin 532 adet sentetik ecza, 4 bin 618 kök kenevir ele geçirilmiştir” dedi.

“Madde bağlantılı ölüm sayılarında düşüş yaşanmıştır”

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde madde bağımlılığı kaynaklı ölümlerde azalma yaşandığını ifade eden Çataklı, “Yaptığımız bütün çalışmalar sayesinde 2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken; 2020’de bu sayı yüzde 66 azalışla 314’e düşmüştür. Ayırıca ocak ayları itibariyle adli tıp çalışmaları sonuçlanan madde bağlantılı sayısı 2020’de 207 iken, 2021 yılı aynı döneminde yüzde 8,2 azalışla 190 olmuştur” şeklinde konuştu.

“Kaçakçılığın her türlüsüyle de yoğun bir mücadele halindeyiz”

Kaçakçılık suçlarıyla yoğun mücadele ettiklerine değinen Çataklı, “Kaçakçılığın her türlüsüyle de yoğun bir mücadele halindeyiz. Ocak ayında gerçekleştirilen 2 bin 173 operasyonda 3 bin 268 kişi gözaltına alınmış, 53 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre; yüzde 80’lik artışla 664 bin 225 paket kaçak sigara yüzde 53’lük artışla 313 bin 256 litre kaçak akaryakıt ve 63 bin 894 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400”

Düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar attıklarını kaydeden Çataklı, “Düzensiz göçle mücadeleye de önemli bir mesai harcıyoruz. 2022 yılı ocak ayında, bin 928’i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir” dedi.

“Kara propagandayla, iftirayla kapatılacak şeyler değil bunlar”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine ait görüntülerin kanuna aykırı şekilde paylaşıldığına yönelik iddiaları hakkında da konuşan Çataklı şunları dedi:

“Bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu’da bir açıklamada bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda bulunduğunu ve bu konunun takipçisi olacağını da kendisi ifade etti. Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini, deyim yerindeyse, ‘canbaza bak’ diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşımızın yanında olmuş, çalışmış polisimize jandarmamıza iftira atarak örtmeye kalkmasın. Bunlar ucuz işler. Herkes kendi işini yapsın. Kara propagandayla, iftirayla kapatılacak şeyler değil bunlar. Bizim arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Görevlerinin başındalar. Burada herkese düşen kendi işini yapmak”

“Onur Anıtı’na yapılan saldırıda 2 kişi yakalandı”

Samsun’daki Onur Anıtı’na yönelik yapılan saldırı hakkında iki kişinin yakalandığını açıklayan Çataklı, “2 kişi yakalandı. İkisinin de çok fazla suç kaydı var. Bir tanesi ifadesinde o gece alkol aldığını beyan ediyor. Uyuşturucu kullanmadan 11, uyuşturucu ticaretinden 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2, suç makinesi gibi. Gerekli işlemler arkadaşlar tarafından devam ediyor” diye konuştu.

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