İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında, ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

“İlkbahar-yaz operasyonlarında 39’u sözde üst düzey, toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Son terörist yok edilinceye kadar mücadele” ilkesiyle terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Eren operasyonlarımızın ilkbahar-yaz ayağını bitirmiş ve 1 ekim itibarıyla sonbahar-kış operasyonları safhasına geçmiş bulunuyoruz. 15 Nisan - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen ilkbahar-yaz operasyonlarında; 287 barınma alanına yönelik planlanan 9 bin 630 operasyon, biraz da artarak 10 bin 850 operasyon ile tamamlanmıştır. İlkbahar-yaz operasyonlarında; 4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri, 5 liste dışı olmak üzere 39’u sözde üst düzey, toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir” diye konuştu.

“Geçtiğimiz 4 gün içinde 140 operasyon gerçekleştirilmiştir”

Çataklı, tamamlanan ilkbahar-yaz operasyonlarını müteakip 1 Ekim-12 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan sonbahar kış dönemi için 270 barınma alanına yönelik 8 bin 162 operasyonun planlandığını ifade ederek, “Bu 4 gün içinde de 140 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bütün bu kararlılığın neticesinde, yurt içindeki terörist sayısı bugün 189’un altına inmiştir. Bu bizim bir zamanlar hayal etmek zorlandığımız bir rakamdır” dedi.

“Eylül ayında sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde; 2021 Eylül ayında kırsal alanda üçü büyük, 27’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 716 kırsal operasyon ve, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 245 operasyon gerçekleştirildiğini aktararak, “Bu operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Çataklı, Eylül atında toplam 8 terör eylemenin engellendiğini söyledi.

“Okulların açılmasıyla okul çevrelerinde devriye ekiplerimiz güvenlik önlemlerini artırmış durumdadır”

Uyuşturucu türlerindeki artışın, hem ortaya çıkan yeni türlerin yıkıcılığını artırması hem de uyuşturucu meselesinin ciddiyetini ortaya koyduğunu dile getiren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Bunun önünü almak ve uyuşturucu arzına önemli darbeler vurmak için önemli operasyonlar birimlerimizce önemli operasyonlar yapmaya devam ediyor. Ayrıca okulların da açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde devriye ekiplerimiz güvenlik önlemlerini artırmış durumdadır” dedi.

Uyuşturucu ile mücadele yönelik Eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Çataklı, “Bin 668 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; geçen aya göre; yüzde 48 artışla 8 ton 192 kilogram esrar, yüzde 31 artışla 2 ton 208 kilogram eroin, Yüzde 174 artışla 314 bin 701 adet Captagon ele geçirilmiştir” diye konuştu.

“2020 yılı ilk 8 ayında 92 olan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 2021 yılı aynı döneminde yüzde 26 azalışla 72 olmuştur”

2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısının 920 olduğunu hatırlatan Sözcü Çataklı, “2020’de bu sayı yüzde 66 azalışla 314’e düşmüştür. 2020 yılı ilk 8 ayında 92 olan bu rakam 2021 yılı aynı döneminde yüzde 26 azalışla 72 olmuştur” değerlendirmesini yaptı.

“Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında Eylül ayında 26 kadın yaşamını yitirmiştir”

Çataklı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında Eylül ayında 26 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 Mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamamız 2 milyon 627 bin 907 indirilme sayısına ulaşmıştır. Uygulama ile bugüne kadar 218 bin 63 ihbar alınmıştır. Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 674 vakanın takibi yapılmış olup halen 239 vakanın takibi devam ediyor.”

Asayiş verileri kapsamında 2020-2021 yıllarının Eylül ayları değerlendirildiğinde, ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen kapkaç olaylarının 380’den yüzde 58 azalışla 159’a düştüğünü belirten Çataklı, şunları söyledi:

“Yankesicilik olayları 835’ten yüzde 44 azalışla 465’e, otodan hırsızlık 2.562’den yüzde 26 azalışla 1.898’e, oto hırsızlığı 723’ten yüzde 25 azalışla 542’ye, Evden hırsızlık 6.114’ten yüzde 23 azalışla 4 bin 720’ye gerilemiştir. 2021 yılı il 9 ayında ülke geneli günlük ortalama evden hırsızlık sayısı 153, İstanbul’da 29, İzmir’de 7, Ankara’da 2 olarak gerçekleşmiştir.”

“Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 715 bin 913 kişidir”

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, Eylül ayında 3 bin 682’si denizlerde olmak üzere toplam 15 bin 434 düzensiz göçmen ve 773 organizatörün yakalandığı bilgisini veren Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 465 bin 751. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 715 bin 913 kişidir” dedi.