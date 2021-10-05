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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terör
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Asayiş 05.10.2021, 09:55
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."