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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terör

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Asayiş 05.10.2021, 09:55
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terör

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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