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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Asayiş 03.06.2022, 11:20
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

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