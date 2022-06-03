Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Asayiş 03.06.2022, 11:20
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”