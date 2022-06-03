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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir.”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir.”

Asayiş 03.06.2022, 11:27
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir.”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir.”

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