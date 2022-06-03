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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 yılı Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 yılı Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir.”
Asayiş 03.06.2022, 11:21
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 yılı Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir.”