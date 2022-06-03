İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlik

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.”