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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlik
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.”
Asayiş 03.06.2022, 11:19
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.”