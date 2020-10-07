İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmayacak
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, İSTİHBARATA DAYALI NOKTA OPERASYONLARLA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜM LOJİSTİK İKMAL KANALLARINI KESMEK, KIŞ ÜSLENMESİNİ ENGELLEMEK VE ÖRGÜT MENSUPLARININ TESLİM OLMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARINI BAŞLATTI.
İçişleri Bakanlığı, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarını başlattı.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan’a kadar sürecek. Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirecek.
346 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ilkbahar-yaz operasyonlarıyla da bölücü terör örgütüne nefes aldırmadı.
İlkbahar-yaz döneminde 5 bin 981 operasyon planlanmasına rağmen bu sayının üzerine çıkıldı. 8 bin 523 operasyon düzenlenerek planlananın da üzerinde yüzde 143 gerçekleştirme oranı sağlandı.
Bu operasyonlarda, 145’i ikna, teslim ve yakalama olmak olmak üzere 346 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 442 sığınak ve mağarada imha edilirken, 246 Mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 282 silah, 233 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
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