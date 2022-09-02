Son Dakika
İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uya
İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uya
İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.
Asayiş 02.09.2022, 11:55
İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
25
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü