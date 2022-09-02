İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uya

İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.