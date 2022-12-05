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İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu

Asayiş 05.12.2022, 14:16
İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu

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