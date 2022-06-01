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İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte (AK-47 kaleşnik
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte (AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
Asayiş 01.06.2022, 15:36
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte (AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."