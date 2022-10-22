İçişleri Bakanlığı PKK/KCK’lı terörist "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin’in yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlenen "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin’in yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik olarak, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durdurulduğunu açıkladı. Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şahıstan birinin, İçişleri Bakanlığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlenen "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin’in yakalandığını duyurdu. Kadir Sezgin isimli teröristin, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye ilinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise Hatay ili Erzin ilçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.