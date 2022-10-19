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Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi: "Orası boş dava; annenin yuvasından başka güzel bir yer yok"
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.
Asayiş 19.10.2022, 20:18
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.