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İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."
İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."
Asayiş 02.12.2022, 14:39
İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."