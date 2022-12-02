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İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."

İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."

Asayiş 02.12.2022, 14:39
İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."

İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."

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