Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: “Müzik yayın saatlerini yeniden belirlendi. Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı.”
İçişleri Bakanlığı: “Müzik yayın saatlerini yeniden belirlendi. Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı.”
Asayiş 10.05.2022, 19:10
İçişleri Bakanlığı: “Müzik yayın saatlerini yeniden belirlendi. Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı.”