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İçişleri Bakanlığı: "Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile
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İçişleri Bakanlığı: "Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile
İçişleri Bakanlığı: "Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin ’Zozan Tolan’ kod adlı ’Dilşah Ercan’ olduğu belirlendi."
Asayiş 27.09.2022, 08:40
İçişleri Bakanlığı: "Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin ’Zozan Tolan’ kod adlı ’Dilşah Ercan’ olduğu belirlendi."