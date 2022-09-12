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İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in ’ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekipleri ile bugünden itibaren beş 5 gün b
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekipleri ile bugünden itibaren beş 5 gün boyunca Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması yapılacak.
Asayiş 12.09.2022, 10:20
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekipleri ile bugünden itibaren beş 5 gün boyunca Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması yapılacak.
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