İçişleri Bakanlığı: “Kasten öldürme olaylarında son 15 yılda yüzde 31,5’lik düşüş sağlandı”

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 15 yılda kasten öldürme olaylarında ciddi oranda düşüş yaşandı. 2006 yılında 3 bin 20 kasten öldürme olayı yaşanırken, 2020 yılında bu sayı 2 bin 75’e düşerek yüzde 31,5’lik gerileme sağlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2006 yılında 3 bin 20 kasten öldürme olayı yaşanırken, 2020 yılında bu sayı 2 bin 75’e düşerek yüzde 31,5’lik gerileme sağlandı. Kasten öldürme olaylarında 2006 yılında 100 binde 4,40 kişi yaşamını yitirirken, 2020 yılında bu sayı 100 binde 2,20’ye gerileyerek, yarı yarıya azalış sağlandı.

Kasten öldürme olaylarında kadın cinayetleri yüzde 17,7 düştü

Kasten öldürme olaylarında kadın erkek dağılımına bakıldığında ise 2006 yılında 468 kadın maktül hayatını kaybederken, 2020 yılında bu sayı 385’e gerileyerek yüzde 17,7’lik bir düşüş sağlandı. Erkek cinayetleri incelendiğinde ise 2006 yılında 2 bin 552 erkek, kasten öldürülürken, 2020’de bu sayı bin 690’a gerileyerek, yüzde 33’lük bir düşüş sağlandı.

6284 Sayılı Kanun kapsamındaki kadın cinayetleri de düşüyor

Eş, sevgili, yakın aile bireyleri tarafından öldürülen ve 6284 sayılı kanun kapsamına giren kadın cinayetleri sayılarında da son yıllarda düşüş yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarının birlikte çalışması sonucunda hazırlanan eylem planının devreye girmesi, bu eylem planı çerçevesinde alınan yeni tedbirler ve hayata geçirilen uygulamalar sayesinde son 7 yılda 6284 sayılı kanun kapsamına giren kadın cinayetleri 307’den 267’ye gerileyerek yüzde 13 oranında düştü.

Sıfır tolerans ilkesiyle tedbirlere devam ediliyor

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik “sıfır tolerans” ilkesiyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde bin kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kuruldu. Haklarında takip kararı bulunan kişiler bu merkezden takip ediliyor.

KADES indirme sayısı 2 milyonu aştı

Kadınların maruz kaldıkları risk ve tehdit anlarında tek dokunuşla ihbarda bulunmalarını sağlayan KADES, her geçen gün daha fazla kadın tarafından kullanılıyor. Uygulama başladığı günden bugüne kadar 2 Milyon 106 Bin 437 kadın tarafından cep telefonuna indirildi.

Şiddet olaylarında risk değerlendirmesi yapılıyor

“Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu” ise olaylara daha doğru müdahale edilmesi için güncellendi. Yeni formlarla kişilerin risk düzeyinin belirlenerek en uygun tedbir kararının alınabilmesi amacıyla “çok yüksek risk” kırmızı, “yüksek risk” turuncu, “orta risk” sarı, “düşük risk” gri şeklinde kategorilere ayrıldı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde kurulan bin 86 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro ve Kısım Amirliklerinde yaklaşık 8 bin personel görev yapıyor.