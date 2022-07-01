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İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için ’Tümör’ operasyon

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için ’Tümör’ operasyonu başlatıldı.

Asayiş 01.07.2022, 08:34
İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için ’Tümör’ operasyon

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için ’Tümör’ operasyonu başlatıldı.

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