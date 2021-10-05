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İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu”

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Asayiş 05.10.2021, 18:53
İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu”

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 160’a yükseldi” denildi.

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