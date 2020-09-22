banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
WhatsApp’a yeni özellik geliyor
WhatsApp’a yeni özellik geliyor "kendini yok eden fotoğraflar"
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

İçişleri Bakanlığı: "Iğdır’da 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, IĞDIR'DA JANDARMA KOMANDO VE JANDARMA ÖZEL HAREKAT (JÖH) BİRLİKLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AMANSIZ TAKİP SONRASI 2 KADIN TERÖRİSTİN SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Asayiş 22.09.2020, 17:55
3
İçişleri Bakanlığı: "Iğdır’da 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi"

İçişleri Bakanlığı, Iğdır’da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, ’teslim ol’ çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378