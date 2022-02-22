İçişleri Bakanlığı: “Evlat Nöbeti’nde 35. buluşma gerçekleşti”

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesinin, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, ‘Evlat Nöbeti’nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13’e yükseldi” ifadelerine yer verildi.