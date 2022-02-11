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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Kadınlarla aileler güçleniyor, güçlü aileler güçlü toplumu oluşturuyor"
İçişleri Bakanlığı: “Eren Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 350 sığınak, depo, barınak imha edildi.”
İçişleri Bakanlığı: “Eren Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 350 sığınak, depo, barınak imha edildi.”
Asayiş 11.02.2022, 13:39
İçişleri Bakanlığı: “Eren Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 350 sığınak, depo, barınak imha edildi.”