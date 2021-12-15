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İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde icra edilen operasyonda 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde icra edilen operasyonda 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Asayiş 15.12.2021, 11:44
İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde icra edilen operasyonda 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."