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İçişleri Bakanlığı: “Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu çerçevesinde tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi.”
İçişleri Bakanlığı: “Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu çerçevesinde tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi.”
Asayiş 06.12.2022, 14:00
İçişleri Bakanlığı: “Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu çerçevesinde tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi.”