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İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda mağara, sığınak ve barınağın imha edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda mağara, sığınak ve barınağın imha edildiğini açıkladı.
Asayiş 21.05.2022, 11:09
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda mağara, sığınak ve barınağın imha edildiğini açıkladı.