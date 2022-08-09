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İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖ

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte [(2) adet M16 P.Tf., (2) Kalaşnikof] etkisiz hale getirilmiştir. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 4, Batman’da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur."

Asayiş 09.08.2022, 12:04
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖ

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte [(2) adet M16 P.Tf., (2) Kalaşnikof] etkisiz hale getirilmiştir. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 4, Batman’da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur."

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