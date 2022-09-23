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Çift taraflı glomus tümörü hastaları aynı gün gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır. Yakalanan terörist sayısı 2’ye yükselmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır. Yakalanan terörist sayısı 2’ye yükselmiştir."
Asayiş 23.09.2022, 08:52
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır. Yakalanan terörist sayısı 2’ye yükselmiştir."
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