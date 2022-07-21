İçişleri Bakanlığı: “Eren Abluka-23 şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör Operasyonu başlatıldı”

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 620 personelin katılımıyla “Eren Abluka-23 şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör Operasyonu” başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde “Eren Abluka-23 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör Operasyonu”nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 620 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

“Lice kırsalında 407 bin 500 kök kenevir ele geçirildi"

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Diyarbakır Lice ilçesi Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 3 bin 207 gram toz, 2 bin 40 gram kubar olmak üzere toplamda 5 bin 247 gram esrar ve 407 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Bakanlık tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.