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İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri’nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri’nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 29.09.2021, 09:41