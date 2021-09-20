Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci
İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
Asayiş 20.09.2021, 17:04