İçişleri Bakanlığı duyurdu: “PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi”
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu ‘Bervedan Serhabun’ kod adlı Yusuf Gül’ün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu ‘Bervedan Serhabun’ kod adlı Yusuf Gül’ün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde; Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1’inin, Terör Arananlar Listesi’nde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten ’Bervedan Serhabun’ kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Bervedan Serhabun’ kod adlı Yusuf Gül’ün, Bitlis’in Tatvan ilçesi Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak’ın 20 Ağustos 2020 tarihinde öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği kaydedildi.
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