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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

Asayiş 01.08.2022, 11:40 01.08.2022, 11:53
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılan ve Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın ikna çalışmalarıyla, Mardin/Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 63’e ulaştı.

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