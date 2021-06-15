İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 22 milyon kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 520 ton toz esrar edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ,"Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına da devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleşen başarılı operasyonla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 Milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi" denildi.

Ayrıca yapılan operasyonda 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar, 10 adet su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildiği, 225 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı ifade edildi.