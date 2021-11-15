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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır ve Bingöl’de 2 bin 103 personelin katılımıyla ’Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu’ başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır ve Bingöl’de 2 bin 103 personelin katılımıyla ’Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu’ başlatıldı.
Asayiş 15.11.2021, 11:34
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır ve Bingöl’de 2 bin 103 personelin katılımıyla ’Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu’ başlatıldı.