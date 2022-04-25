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İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."
İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."
Asayiş 25.04.2022, 14:12
İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."