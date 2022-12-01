İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "