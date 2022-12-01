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İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "

İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "

Asayiş 01.12.2022, 15:52
İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "

İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "

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