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İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "
Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "
İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "
Asayiş 01.12.2022, 15:52
İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "