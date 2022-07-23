İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te, ‘Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis ilinde ‘Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca-Anadere) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu’ operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 483 personel ve 43 operasyonel tim görev aldığı belirtildi. Bakanlıktan operasyon ile ilgili yapılan açıklamada ise “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” denildi.