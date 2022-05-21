İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Yukarı Ölek Köyü Azdinan Sırtı kırsalında 21 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 11 adet 30 litrelik bidonlar h

İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Yukarı Ölek Köyü Azdinan Sırtı kırsalında 21 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 11 adet 30 litrelik bidonlar halinde EYP düzeneklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, mazot ile güçlendirilmiş toplam 430 kg amonyum nitrat ele geçirildiğini ve emniyetli bir şekilde imha edildiğini açıkladı.