İçişleri Bakanlığı: "Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi"

İçişleri Bakanlığı, Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım operasyonları kapsamında; Bingöl’de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlara devam edildiği belirtilerek, bu kapsamda; Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında 40 tim ve 535 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada; terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınak tespit edildiği kaydedildi.

Tespit edilen depo ve sığınaklarda ele geçirilen malzeme ise şöyle açıklandı:

"900 adet 7,62 mm. fişek, 1 adet EYP düzeneği, 1 adet güneş paneli, 1 adet akü, 10 adet büyük tüp, 9 adet küçük tüp, 135 kg toz esrar ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi."

Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.