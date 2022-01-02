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İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Gültekin: “Sadece terör örgütleriyle değil, kirli medya örgütleriyle mücadele azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir”

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, “Sn. Bakanımıza, ’terör örgütü PKK’nın tehdit ettiği/haraç istediği’ belirtilen bir iş insanı için istenilen randevuda çekilen fotoğrafın; 3 yıl sonra yurtdışında, şahsın uçağında uyuşturucu yakalanması ardından, gözaltındayken medyaya servisi kirli operasyonu. Sadece terör örgütleriyle değil kirli medya örgütleriyle mücadele, azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir” dedi.

Asayiş 02.01.2022, 23:20
İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Gültekin: “Sadece terör örgütleriyle değil, kirli medya örgütleriyle mücadele azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir”

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, “Sn. Bakanımıza, ’terör örgütü PKK’nın tehdit ettiği/haraç istediği’ belirtilen bir iş insanı için istenilen randevuda çekilen fotoğrafın; 3 yıl sonra yurtdışında, şahsın uçağında uyuşturucu yakalanması ardından, gözaltındayken medyaya servisi kirli operasyonu. Sadece terör örgütleriyle değil kirli medya örgütleriyle mücadele, azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir” dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “7 Aralık 2018 tarihinde, Şeyhmus Özkan isimli şahsın, ’PKK Terör örgütü tarafından tehdidi ve haraç istendiğiyle ilgili Sayın Bakanımızın Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden ve Küçükçekmece’den tanıdığı Kemal Yıldırım’ın talebi üzerine randevu verilmiş; ilgili şahıs, yanında V.T. ve O.Ö. isimli iki iş insanıyla gelmiştir. Sayın Bakanımız, Kemal Yıldırım dışındaki bu üç şahsı ilk ve son kez burada görmüştür. Geliş nedenleri; Şeyhmus Özkan isimli şahsın, PKK Terör Örgütü tarafından ölümle tehdit edildiği, kendisinden örgütün şantaj karşılığı para istediği ve bu yöndeki belgeleri göstermesidir. Ayrıca ilgili şahıs, ekteki ifadelere de yansıyan şekilde, terör örgütü mensuplarının ve Selahattin Demirtaş’ın bir seçim öncesi telefonla arayarak ’kendisinden para talep ettiği’ kaydını da dinletmiştir. Bunun üzerine şahıs, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına ve akabinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilmiş ve ihbarın incelenmesi istenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Gültekin, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"4 gün sonra şahıs, 11 Aralık 2018 tarihinde terör tehdidiyle alakalı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terör Şubeye müracaatta bulunmuş ve ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilmiştir. 4 Ağustos 2021 tarihinde yurtdışında, Şeyhmus Özkan’ın, şirketine ait uçakta uyuşturucu yakalanmasının ardından, uçağın pilotunun 26 Aralık 2021’de yurtdışından Türkiye’ye geldiğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tespiti üzerine olay, hemen savcılığa intikal ettirilmiş, savcının kararıyla pilot gözaltına alınmış ve daha sonraki süreç, mahkemenin kararları çerçevesinde devam etmiştir. Ancak gözaltı ve tutuklamalar esnasında, siber birimlerimizin de tespit ettiği üzere, şahsın Sayın Bakanımızla 3 yıl önce çekilen fotoğrafı, ilgili şahsın Instagram hesabına kısa süreli konulmuş ve kaldırılmıştır. Sayın Bakanımızla 3 yıl önce, terör örgütü tarafından şantaj yapıldığı ve tehdit edildiği konusuyla, hayatında bir kere, 4 kişilik grupla birlikte randevu verilen, bunun üzerine de tüm işlemleri başlatılan ilgili şahısla çekilmiş fotoğraf üzerinden operasyona girişen ve yine bir fotoğraf üzerinden tüm olayları Sayın Bakanımızla ilişkilendirmeye çalışan uluslararası sistemin beslediği medya ile bu algı operasyonuna katkı sağlamaya çalışanlar ve ilgili şahsın Instagram hesabına gözaltı ve tutukluluk halindeyken resmini koyup malum medyanın servis etmesini sağlayanların tespiti hakkında Sayın Bakanımız, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaktır. Sadece terör örgütleriyle değil kirli medya örgütleriyle mücadele, azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir.”

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