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İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır’da “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır’da “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev alıyor.
Asayiş 01.12.2021, 09:08
İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır’da “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev alıyor.