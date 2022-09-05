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İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.
Asayiş 05.09.2022, 11:38
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.
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